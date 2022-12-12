(Климовских) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климовских) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.11.1806

Дата смерти

01.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1806

Отец: Климовских Иван Михайлович

Мать: Климовских Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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