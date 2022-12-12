(Климовских) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.11.1806
Дата смерти01.02.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1806
Крещение
06.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1807