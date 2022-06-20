Бузилов Софрон Степанович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Бузилов Тимофей Софронович
Мать ребёнка: Бузилова Степанида Максимовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бузилов Кондратий Софронович
Мать ребёнка: Бузилова Степанида Максимовна
Смерть
Неизвестно