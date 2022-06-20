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Бузилов Софрон Степанович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бузилов Степан Алексеевич

Мать: Бузилова (Климовских) Агриппина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Степанида Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бузилов Тимофей Софронович

Мать ребёнка: Бузилова Степанида Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бузилов Кондратий Софронович

Мать ребёнка: Бузилова Степанида Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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