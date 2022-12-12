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Бузилов Василий Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бузилов Степан Алексеевич

Мать: Бузилова Агриппина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1850

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бузилов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузилов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Ирина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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