Бузилов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1850
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бузилов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бузилова Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузилова Ирина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно