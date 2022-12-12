Бузилова Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузилова Ирина Павловна

Бузилова Ирина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1850

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бузилов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузилов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close