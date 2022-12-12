Бузилова Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1850
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бузилов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бузилов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно