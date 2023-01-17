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Климовских Савва Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1802

Отец: Климовских Александр Михайлович

Мать: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Климовских Феоктист Саввич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Климовских Алексей Саввич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Манохина Мелания Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Степанида Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дьячкова Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Климовских Иван Саввич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Климовских Степан Саввич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1837

Дочь: Пензина Агриппина Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагия Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бабикова Агафия Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.07.1843

Дочь: Агриппина Саввична

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Климовских Федор Саввич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Анастасия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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