Климовских Савва Александрович
Место рождения
Дата рождения17.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Анна Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Сын: Климовских Феоктист Саввич
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Сын: Климовских Алексей Саввич
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Манохина Мелания Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Степанида Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Дьячкова Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Пензина Агриппина Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Пелагия Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Бабикова Агафия Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Дочь: Агриппина Саввична
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Федоровна