Климовских Алексей Саввич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте заводский мастеровый Никита Никитин Бабиков
Рождение ребёнка
18.01.1850
Сын: Климовских Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1852
Сын: Климовских Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно