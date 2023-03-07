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Климовских Алексей Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Климовских Савва Александрович

Мать: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1849

Жена: Климовских Евдокия Петровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте заводский мастеровый Никита Никитин Бабиков
Рождение ребёнка
18.01.1850

Сын: Климовских Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1852

Сын: Климовских Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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