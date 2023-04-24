Климовских (Волкова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Волков Петр Антонович
Бракосочетание
29.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте заводский мастеровый Никита Никитин Бабиков
Рождение ребёнка
18.01.1850
Сын: Климовских Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Саввич
Рождение ребёнка
21.11.1852
Сын: Климовских Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Саввич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно