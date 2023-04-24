Климовских (Волкова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Волкова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Волков Петр Антонович

Мать: Волкова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1849

Муж: Климовских Алексей Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте заводский мастеровый Никита Никитин Бабиков
Рождение ребёнка
18.01.1850

Сын: Климовских Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1852

Сын: Климовских Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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