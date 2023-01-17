Волкова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Климовских Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Антонович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Волков Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно