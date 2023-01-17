Волкова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Климовских Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Волков Николай Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Антонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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