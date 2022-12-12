Волков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Волков Петр Антонович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Волков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Ефросиния Терентьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Ефросиния Терентьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Ефросиния Терентьевна
Рождение ребёнка
28.08.1869
Сын: Волков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно