Волков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Николай Петрович

Волков Николай Петрович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Волков Петр Антонович

Мать: Волкова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Волков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Ефросиния Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Ефросиния Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Ефросиния Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.08.1869

Сын: Волков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ефросиния Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close