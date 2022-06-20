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Волков Петр Антонович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.12.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1807

Отец: Волков Антон Егорович

Мать: Волкова (Соболева) Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Евдокия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.12.1807
Крещение
24.10.1825
Восприемница солдатка Анисия Спиридонова Усовых
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Климовских (Волкова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Волков Николай Петрович

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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