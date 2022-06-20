Волков Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения26.12.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1807
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.12.1807
Крещение
24.10.1825
Восприемница солдатка Анисия Спиридонова Усовых
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Климовских (Волкова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно