Волков Антон Егорович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Волков Егор Степанович
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1807
Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна
Крещение
27.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Моисея Иванова Серюлева жена Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
13.04.1814
Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
19.11.1820
Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно