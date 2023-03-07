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Волков Антон Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Волков Егор Степанович

Мать: Волкова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1805

Жена: Волкова Степанида Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1807

Сын: Волков Петр Антонович

Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Моисея Иванова Серюлева жена Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1814

Сын: Волков Георгий Антонович

Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1820

Сын: Волков Яков Антонович

Мать ребёнка: Волкова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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