Волков Яков Антонович
Место рождения
Дата рождения19.11.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1820
Отец: Волков Антон Егорович
Крещение
20.11.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Ивана Христофорова сын Автоном
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Волков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно