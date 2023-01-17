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Волков Яков Антонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.11.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1820

Отец: Волков Антон Егорович

Мать: Волкова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.11.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Ивана Христофорова сын Автоном
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Волков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Параскева Стахиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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