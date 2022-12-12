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Волков Григорий Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Волков Яков Антонович

Мать: Волкова Параскева Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.06.1870

Жена: Волкова Степанида Евлампиевна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Иван и Дмитрий Петровы Новиковы | Поручители по невесте | Иван Григорьев Голиков | Вятской губернии села Тарасова кр-н Иван Павлов Осинкин
Смерть
Неизвестно
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