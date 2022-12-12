Волков Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Волков Яков Антонович
Бракосочетание
13.06.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Иван и Дмитрий Петровы Новиковы | Поручители по невесте | Иван Григорьев Голиков | Вятской губернии села Тарасова кр-н Иван Павлов Осинкин
Смерть
Неизвестно