Волкова (Плотникова) Степанида Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Плотникова) Степанида Евлампиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Плотников Евлампий Федорович

Мать: Плотникова Параскева Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.06.1870

Муж: Волков Григорий Яковлевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Иван и Дмитрий Петровы Новиковы | Поручители по невесте | Иван Григорьев Голиков | Вятской губернии села Тарасова кр-н Иван Павлов Осинкин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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