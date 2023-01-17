Плотникова (Парыгина) Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Парыгина) Параскева Терентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Парыгин Терентий Минеевич

Мать: Парыгина Ефимия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волкова Степанида Евлампиевна

Отец ребёнка: Плотников Евлампий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Евлампиевна

Отец ребёнка: Плотников Евлампий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Евлампий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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