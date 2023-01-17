Плотникова (Парыгина) Параскева Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волкова Степанида Евлампиевна
Отец ребёнка: Плотников Евлампий Федорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Евлампиевна
Отец ребёнка: Плотников Евлампий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно