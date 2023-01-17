Плотников Евлампий Федорович
Место рождения
Дата рождения15.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1819
Крещение
17.10.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводской служитель Василий Кирилов Шубарин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волкова Степанида Евлампиевна
Мать ребёнка: Плотникова Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Евлампиевна
Мать ребёнка: Плотникова Параскева Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно