Плотников Евлампий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Евлампий Федорович

Плотников Евлампий Федорович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1819

Отец: Плотников Федор Мокиевич

Мать: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.10.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводской служитель Василий Кирилов Шубарин
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волкова Степанида Евлампиевна

Мать ребёнка: Плотникова Параскева Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Евлампиевна

Мать ребёнка: Плотникова Параскева Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Параскева Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close