Плотникова (Гоглева) Ирина Акиндиновна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Плотников Филипп Федорович
Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич
Крещение
16.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Дьячек Савин Плетенев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич
Рождение ребёнка
15.10.1819
Сын: Плотников Евлампий Федорович
Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плотников Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно