Плотникова (Гоглева) Ирина Акиндиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Гоглева) Ирина Акиндиновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Гоглев Акиндин Егорович

Мать: Гоглева Христина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1809

Муж: Плотников Федор Мокиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Плотников Филипп Федорович

Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Дьячек Савин Плетенев
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.10.1819

Сын: Плотников Евлампий Федорович

Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плотников Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Плотников Федор Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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