Плотников Федор Мокиевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Крещение
17.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Плотников Филипп Федорович
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна
Рождение ребёнка
15.10.1819
Сын: Плотников Евлампий Федорович
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плотников Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823