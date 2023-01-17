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Плотников Федор Мокиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Плотников Мокий Иванович

Мать: Плотникова Параскева Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1809

Жена: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Плотников Филипп Федорович

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.10.1819

Сын: Плотников Евлампий Федорович

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плотников Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1823
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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