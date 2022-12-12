Плотникова Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Параскева Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Между 1827 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Плотников Федор Мокиевич

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Бузилова Мария Мокиевна

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Турыгина Параскева Мокиевна

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Смирнова Зиновия Мокиевна

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1800

Дочь: Гликерия Мокиевна

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Плотникова Марфа Мокиевна

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1804

Дочь: Голицына Степанида Мокиевна

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Плотников Филипп Мокиевич

Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Мокий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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