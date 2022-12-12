Плотникова Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1827 и 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Бузилова Мария Мокиевна
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Турыгина Параскева Мокиевна
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Смирнова Зиновия Мокиевна
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1800
Дочь: Гликерия Мокиевна
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Плотникова Марфа Мокиевна
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1804
Дочь: Голицына Степанида Мокиевна
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Плотников Филипп Мокиевич
Отец ребёнка: Плотников Мокий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1833