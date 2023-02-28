Голицына (Плотникова) Степанида Мокиевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1804
Крещение
24.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Сапожников Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сапожников Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Сапожников Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Сапожников Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно