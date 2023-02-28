Голицына (Плотникова) Степанида Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Плотникова) Степанида Мокиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1804

Отец: Плотников Мокий Иванович

Мать: Плотникова Параскева Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Сапожников Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Сапожников Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Сапожников Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Сапожников Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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