Турыгина (Плотникова) Параскева Мокиевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Крещение
14.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Турыгин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Турыгин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Турыгин Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858