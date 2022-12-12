Турыгина (Плотникова) Параскева Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина (Плотникова) Параскева Мокиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Плотников Мокий Иванович

Мать: Плотникова Параскева Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Турыгин Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Турыгин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Турыгин Иван Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Иван Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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