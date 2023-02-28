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Турыгин Иосиф Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Турыгин Иван Афанасьевич

Мать: Турыгина Параскева Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Феодосия Иосифовна

Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Ефимия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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