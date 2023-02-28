Турыгин Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Турыгина Ефимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно