Турыгина Ефимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Турыгин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Турыгин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Феодосия Иосифовна
Отец ребёнка: Турыгин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Турыгин Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно