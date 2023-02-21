Гоглева Христина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Панкратов Василий Акиндинович
Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Плотникова Ирина Акиндиновна
Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Гликерия Акиндиновна
Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гоглев Никандр Акиндинович
Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1800
Сын: Гоглев Василий Акиндинович
Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822