Гоглева Христина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоглева Христина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Панкратов Василий Акиндинович

Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Плотникова Ирина Акиндиновна

Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Гликерия Акиндиновна

Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гоглев Никандр Акиндинович

Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.01.1800

Сын: Гоглев Василий Акиндинович

Отец ребёнка: Гоглев Акиндин Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоглев Акиндин Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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