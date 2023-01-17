Парыгин Терентий Минеевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
17.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1810
Дочь: Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
?.02.1811
Сын: Парыгин Кирилл Терентьевич
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Парыгин Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Парыгин Евдоким Терентьевич
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
22.01.1818
Дочь: Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Плотникова Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Парыгина Ефимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно