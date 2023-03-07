Парыгина (Китаева) Ефимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Китаева) Ефимия Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Китаев Федор Никитич

Мать: Китаева Марфа Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1810

Дочь: Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1811

Сын: Парыгин Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Парыгин Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Парыгин Евдоким Терентьевич

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1818

Дочь: Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Плотникова Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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