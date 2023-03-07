Парыгина (Китаева) Ефимия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Китаев Федор Никитич
Мать: Китаева Марфа Никитична
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1810
Дочь: Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Рождение ребёнка
?.02.1811
Сын: Парыгин Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Парыгин Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Парыгин Евдоким Терентьевич
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Рождение ребёнка
22.01.1818
Дочь: Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Плотникова Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Парыгин Терентий Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно