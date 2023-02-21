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Китаева Марфа Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

24.03.1842

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Китаев Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Китаев Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Парыгина Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Китаев Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Плешакова Афанасия Федоровна

Отец ребёнка: Китаев Федор Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Ивана Писарева сын Иван
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Федор Никитич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.03.1842
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
26.03.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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