Китаева Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти24.03.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Китаев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Парыгина Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Китаев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Плешакова Афанасия Федоровна
Отец ребёнка: Китаев Федор Никитич
Крещение
09.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Ивана Писарева сын Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Китаев Федор Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1842
Причина смерти: От натуральной
Похороны
26.03.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя