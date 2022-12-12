Волкова (Щербакова) Параскева Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Щербакова) Параскева Стахиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Щербаков Стахий Иванович

Мать: Щербакова Наталия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Волков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Волков Яков Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Волков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Волков Яков Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Яков Антонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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