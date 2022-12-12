Волкова (Щербакова) Параскева Стахиевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Волков Яков Антонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Волков Яков Антонович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Волков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Волков Яков Антонович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Волков Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно