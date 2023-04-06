Щербакова (Климовских) Наталия Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Климовских Арефий Иудич
Бракосочетание
12.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фекла Стахиевна
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Волкова Параскева Стахиевна
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Щербаков Евсегний Стахиевич
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зайцева Евдокия Стахиевна
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Стахиевна
Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858