Щербакова (Климовских) Наталия Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Климовских) Наталия Арефьевна

Щербакова (Климовских) Наталия Арефьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Климовских Арефий Иудич

Мать: Климовских 1-я Климовских

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1806

Муж: Щербаков Стахий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фекла Стахиевна

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Волкова Параскева Стахиевна

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Щербаков Евсегний Стахиевич

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зайцева Евдокия Стахиевна

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Стахиевна

Отец ребёнка: Щербаков Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close