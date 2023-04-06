(Щербакова) Татьяна Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Щербакова) Татьяна Стахиевна

(Щербакова) Татьяна Стахиевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Щербаков Стахий Иванович

Мать: Щербакова Наталия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close