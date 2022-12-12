Климовских 1-я Климовских — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских 1-я Климовских

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дружинина Ксения Арефьевна

Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Манохина Степанида Арефьевна

Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Манохина Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Щербакова Наталия Арефьевна

Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Арефий Иудич

Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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