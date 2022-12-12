Климовских 1-я Климовских
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дружинина Ксения Арефьевна
Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Манохина Степанида Арефьевна
Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Манохина Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Щербакова Наталия Арефьевна
Отец ребёнка: Климовских Арефий Иудич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1804