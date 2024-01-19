Климовских Арефий Иудич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дружинина Ксения Арефьевна
Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Манохина Степанида Арефьевна
Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Манохина Евдокия Арефьевна
Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Щербакова Наталия Арефьевна
Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1830