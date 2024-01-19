Климовских Арефий Иудич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Арефий Иудич

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Климовских Иуда Федорович

Мать: Климовских Параскева Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дружинина Ксения Арефьевна

Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Манохина Степанида Арефьевна

Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Манохина Евдокия Арефьевна

Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Щербакова Наталия Арефьевна

Мать ребёнка: Климовских 1-я Климовских

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Екатерина Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских 1-я Климовских

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1830
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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