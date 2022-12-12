Зайцева (Щербакова) Евдокия Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Щербакова) Евдокия Стахиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Щербаков Стахий Иванович

Мать: Щербакова Наталия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.02.1845

Муж: Зайцев Филипп Дементьевич

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
22.02.1849

Сын: Зайцев Федор Филиппович

Отец ребёнка: Зайцев Филипп Дементьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1852

Сын: Зайцев Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Зайцев Филипп Дементьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Сын: Зайцев Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Зайцев Филипп Дементьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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