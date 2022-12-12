Зайцева (Щербакова) Евдокия Стахиевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
28.02.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
22.02.1849
Отец ребёнка: Зайцев Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
11.04.1852
Сын: Зайцев Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Зайцев Филипп Дементьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Зайцев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Зайцев Филипп Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно