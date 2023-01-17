Зайцев Георгий Филиппович
Место рождения
Дата рождения11.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1852
Крещение
12.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
?.07.1878
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Зайцев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зайцев Гавриил Георгиевич
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зайцев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Зайцев Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно