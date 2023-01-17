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Зайцев Георгий Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1852

Отец: Зайцев Филипп Дементьевич

Мать: Зайцева Евдокия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1878

Сын: Зайцев Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зайцев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зайцев Гавриил Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Сын: Зайцев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Зайцев Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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