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Зайцев Василий Георгиевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Зайцев Георгий Филиппович

Мать: Зайцева Александра Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Сын: Зайцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цысса Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Наталья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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