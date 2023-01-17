Зайцев Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цысса Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно