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Зайцева Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Зайцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Георгиевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цысса Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Георгиевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Георгиевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Василий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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