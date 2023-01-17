Зайцева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Зайцев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цысса Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно