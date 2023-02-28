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Зайцев Филипп Дементьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

19.09.1871

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зайцов Дементий Степанович

Мать: Зайцова Параскева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.02.1845

Жена: Зайцева Евдокия Стахиевна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
22.02.1849

Сын: Зайцев Федор Филиппович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1852

Сын: Зайцев Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Сын: Зайцев Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Стахиевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
19.09.1871
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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