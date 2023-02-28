Зайцев Филипп Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти19.09.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Зайцов Дементий Степанович
Мать: Зайцова Параскева
Бракосочетание
28.02.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
22.02.1849
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Стахиевна
Рождение ребёнка
11.04.1852
Сын: Зайцев Георгий Филиппович
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Стахиевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Зайцев Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Стахиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1871