Зайцова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зайцев Филипп Дементьевич
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Зайцов Григорий Дементьевич
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайцев Кирилл Дементьевич
Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно