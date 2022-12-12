Зайцова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зайцев Филипп Дементьевич

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Зайцов Егор Дементьевич

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Зайцов Григорий Дементьевич

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зайцев Макар Дементьевич

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Кирилл Дементьевич

Отец ребёнка: Зайцов Дементий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Дементий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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