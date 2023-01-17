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Зайцев Кирилл Дементьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Зайцов Дементий Степанович

Мать: Зайцова Параскева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1861

Сын: Зайцев Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Зайцева Ксения Георгиевна

Рождение ребёнка
08.03.1863

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Зайцева Ксения Георгиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1866

Сын: Зайцев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Зайцева Ксения Георгиевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ксения Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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