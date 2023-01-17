Зайцев Кирилл Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Зайцов Дементий Степанович
Мать: Зайцова Параскева
Рождение ребёнка
?.09.1861
Сын: Зайцев Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Зайцева Ксения Георгиевна
Рождение ребёнка
08.03.1863
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Зайцева Ксения Георгиевна
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1866
Мать ребёнка: Зайцева Ксения Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно