Зайцов Григорий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Зайцов Дементий Степанович
Мать: Зайцова Параскева
Бракосочетание
28.02.1845
Жена: Зайцова Анна Данииловна
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
?.02.1850
Мать ребёнка: Зайцова Анна Данииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно