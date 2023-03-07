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Зайцов Григорий Дементьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Зайцов Дементий Степанович

Мать: Зайцова Параскева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.02.1845

Жена: Зайцова Анна Данииловна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
?.02.1850

Сын: Зайцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зайцова Анна Данииловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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