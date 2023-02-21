Зайцова (Васильева) Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Васильева) Анна Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1845

Муж: Зайцов Григорий Дементьевич

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Починка Россохина удельный крестьянин Василий Петров Ижболдин | Поручитель по невесте | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
?.02.1850

Сын: Зайцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцов Григорий Дементьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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