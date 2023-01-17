Зайцев Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения22.02.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1849
Крещение
24.02.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Зайцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Зайцева Васса Лазаревна
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Зайцев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Зайцева Васса Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Васса Лазаревна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно