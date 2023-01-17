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Зайцев Федор Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.02.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1849

Отец: Зайцев Филипп Дементьевич

Мать: Зайцева Евдокия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.02.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Зайцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Зайцева Васса Лазаревна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Зайцев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Зайцева Васса Лазаревна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Васса Лазаревна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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