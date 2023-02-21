Зайцева Васса Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Зайцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Зайцев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Зайцев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Зайцев Федор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно