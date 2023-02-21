Зайцева Васса Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Васса Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Зайцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Зайцев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Филиппович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Федор Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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