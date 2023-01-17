Зайцев Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения13.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1869
Отец: Зайцев Федор Филиппович
Мать: Зайцева Васса Лазаревна
Рождение ребёнка
?.10.1888
Сын: Зайцев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
?.12.1890
Сын: Зайцев Николай Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Спиридоновна
Рождение ребёнка
?.12.1890
Сын: Зайцев Даниил Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно