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Зайцев Александр Федорович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1869

Отец: Зайцев Федор Филиппович

Мать: Зайцева Васса Лазаревна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1888

Сын: Зайцев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Спиридоновна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1890

Сын: Зайцев Николай Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Спиридоновна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1890

Сын: Зайцев Даниил Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Татьяна Спиридоновна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Татьяна Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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