Зайцева Татьяна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Татьяна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1888

Сын: Зайцев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Федорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1890

Сын: Зайцев Николай Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Федорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1890

Сын: Зайцев Даниил Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Федорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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