Зайцева Татьяна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1888
Сын: Зайцев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
?.12.1890
Сын: Зайцев Николай Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
?.12.1890
Сын: Зайцев Даниил Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно