Волков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1869
Отец: Волков Николай Петрович
Крещение
03.09.1869
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорий Яковлев Чурин
Рождение ребёнка
16.01.1897
Сын: Волков Иван Александрович
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно