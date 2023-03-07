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Волков Александр Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1869

Отец: Волков Николай Петрович

Мать: Волкова Пелагея Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.09.1869
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорий Яковлев Чурин
Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Волков Иван Александрович

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Екатерина Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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