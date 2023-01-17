Пензина (Климовских) Агриппина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензина (Климовских) Агриппина Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1837

Отец: Климовских Савва Александрович

Мать: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1879

Дочь: Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Пензин Тарас Иларионович

Андреевка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пензин Тарас Иларионович

Смерть
Неизвестно
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