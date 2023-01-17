Пензина (Климовских) Агриппина Саввична
Место рождения
Дата рождения04.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1837
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1879
Дочь: Александра Тарасовна
Отец ребёнка: Пензин Тарас Иларионович
Андреевка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно