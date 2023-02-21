Пензин Тарас Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пензин Иларион Антонович
Мать: Пензина Фекла Никитична
Рождение ребёнка
20.03.1879
Дочь: Александра Тарасовна
Мать ребёнка: Пензина Агриппина Саввична
Андреевка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно