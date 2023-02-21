Пензин Тарас Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензин Тарас Иларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пензин Иларион Антонович

Мать: Пензина Фекла Никитична

Рождение ребёнка
20.03.1879

Дочь: Александра Тарасовна

Мать ребёнка: Пензина Агриппина Саввична

Андреевка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пензина Агриппина Саввична

Смерть
Неизвестно
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