Пензина Фекла Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПензина Фекла Никитична

Пензина Фекла Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1861

Дочь: Агриппина Иларионовна

Отец ребёнка: Пензин Иларион Антонович

Андреевка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пензин Тарас Иларионович

Отец ребёнка: Пензин Иларион Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пензин Иларион Антонович

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close