Пензин Иларион Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1861
Дочь: Агриппина Иларионовна
Мать ребёнка: Пензина Фекла Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пензина Фекла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пензина Фекла Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно